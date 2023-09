Taremi estreou-se a marcar esta época com um 'bis' na goleada do Irão sobre Angola

A carregar o vídeo ...

Mehdi Taremi apontou esta terça-feira os dois primeiros golos esta temporada ao bisar no triunfo por 4-0 do Irão sobre Angola em jogo particular entre as duas seleções. O avançado iraniano do FC Porto abriu o marcador da partida ao minuto 7, tendo balançado as redes da baliza de Angola nove minutos depois (16'). Moharrami ampliou a vantagem pouco depois (20') e Moghanlou Shahriar, já perto do final (87'), fixou o resultado final em 4-0.