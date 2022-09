Taremi salta do banco para marcar golo da vitória do Irão frente ao Uruguai em particular

A carregar o vídeo ...

Medhi Taremi marcou o golo que deu a vitória ao Irão sobre o Uruguai, adversário de Portugal no Mundial'2022, em particular disputado esta sexta-feira. O avançado do FC Porto foi a jogo aos 68 minutos e apontou o único golo do encontro aos 79', numa partida que marcou ainda o regresso de Carlos Queiroz ao banco da seleção iraniana, a qual tinha deixado em 2019 após oito anos como selecionador nacional do país. [Vídeo: Twitter FOX Deportes]