Um dia depois de Pinto da Costa ter celebrado 86.º aniversário, os Super Dragões ergueram uma tarja gigante alusiva ao presidente portista e, no exterior o Estádio do Dragão soltaram fogo de artifício. Ouviram-se aplausos em todas as bancadas e a claque ainda cantou "Pinto da Costa olé", desta vez sem assobios.