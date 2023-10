Tchouameni fez promessa a criança e cumpriu: gesto do francês muito elogiado

A carregar o vídeo ...

Na véspera do clássico com o Barcelona, o francês Aurélien Tchouaméni recebeu de um pequeno fã uma bracelete e prometeu utilizá-la no encontro de hoje. A promessa feita acabou mesmo por ser cumprida e esta tarde, na Catalunha, o médio francês lá tinha o adereço bem visível no pulso. O gesto mereceu elogios e foi destacado pelo Real Madrid nas redes sociais.