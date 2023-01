A carregar o vídeo ...

Nazar Mahina. Aponte bem este nome, porque é bem provável que no futuro se venha a recordar dele. Tem 10 anos, atua na equipa de Sub-11 do Leicester e este sábado é um dos temas mais falados nas redes sociais em Inglaterra. Tudo por causa deste vídeo, no qual o 'miúdo' dos foxes mostra uma habilidade quase inacreditável para tirar adversários do caminho.