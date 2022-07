A carregar o vídeo ...

Arda Güler. Fixe bem este nome, porque vai dar muito que falar. Tem 17 anos, é dos escalões de formação do Fenerbahçe e este domingo, diante do Hull City, marcou um grande golo na vitória da equipa de Jorge Jesus por 2-0. A reação do técnico português, ainda que 'tímida', foi com um sorriso...