Ten Hag disse palavrão em direto e Gary Neville... 'desmanchou-se' a rir

A carregar o vídeo ...

Ten Hag elogiou, após a vitória desta segunda-feira do Manchester United sobre o Liverpool (2-1) , a exibição dos red devils, deixando escapar um palavrão enquanto analisava a partida na 'Sky Sports', num momento que não deixou Gary Neville indiferente: "Gostei bastante!", atirou o antigo lateral da equipa de Old Trafford, depois do holandês ter referido que a sua formação "conseguia jogar um futebol do car...". (: Football Daily)