Jadon Sancho continua afastado do plantel do Manchester United e o treinador, Erik ten Hag, não mostra sinais de querer reintegrar o avançado inglês no plantel dos red devils. Recorde-se que o jogador respondeu nas redes sociais a umas declarações do técnico holandês e Ten Hag não gostou. Foi afastado da equipa depois disso. (Vídeo Football Daily)