Erik ten Hag, o treinador holandês do Manchester United, revelou ao canal do clube o que espera dos jogadores nesta digressão que a equipa está a fazer à Tailândia e à Austrália. Recorde-se que o treinador não conta com Cristiano Ronaldo, que quer deixar os red devils este verão. (Vídeo Manchester United/Twitter)