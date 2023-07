Ten Hag explica o que gosta em André Onana depois de 'despachar' De Gea

A carregar o vídeo ...

O Manchester United contratou André Onana, depois de 'despachar' David De Gea, e o treinador Erik ten Hag não podia estar mais satisfeito com a chegada do guarda-redes camaronês, proveniente do Inter. "Com as suas qualidades físicas e com aquela personalidade, vai ajudar a equipa a atingir níveis mais altos", explicou o treinador holandês dos red devils. (Vídeo Manchester United/Twitter)