Ten Hag: «Não percebo por que o foco foi colocado no Ronaldo, foi um mau desempenho da equipa»

Erik ten Hag não entende por que depois da goleada que a equipa do Manchester United sofreu na última jornada da Premier League, com o Brentford, o foco foi colocado em Cristiano Ronaldo, como se o português fosse o único culpado. Sobre se CR7 vai estar em Old Trafford no início de setembro, o treinador holandês deixou uma garantia: "Ele está nos nossos planos." (Vídeo Football Daily/Twitter)