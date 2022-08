Ten Hag: «Cristiano Ronaldo fica no Manchester United? Não posso dizer isso»

A carregar o vídeo ...

Ten Hag, treinador dos red devils, garante que o mercado está aberto e tudo pode acontecer quando a Cristiano Ronaldo. "Fica no Man. United? Não posso dizer isso. Estaremos em alerta até o último segundo no mercado de transferências", frisou o técnico holandês sobre o avançado português que foi suplente utilizado ante o Southampton. "Contamos com ele, queremos que ele fique", adiantou ainda Ten Hag. [Imagens: BT Sport]