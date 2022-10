Ten Hag volta ao "respeito" por Ronaldo e atira: «Não tem nada a ver com o futuro em janeiro»

A carregar o vídeo ...

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã com Omonia (3.ª jornada da Liga Europa) e a situação de Cristiano Ronaldo voltou a ser tema. O treinador sublinhou que o internacional português não fica obviamente satisfeito por não jogar mas está "feliz" no clube, voltando a falar no respeito que tem por CR7. "Não o coloquei em campo por respeito a ele. Não tem nada a ver com o seu futuro em janeiro. Não o vejo infeliz. Está feliz, está a treinar bem", disse