Tenista ucraniana venceu torneio e recusou-se a cumprimentar adversária russa

Marta Kostyuk, tenista natural de Kiev, conquistou no domingo [ontem] o WTA 250 de Austin ao vencer na final da competição a russa Varvara Gracheva. Assim que o encontro terminou, a tenista ucraniana festejou, cruzou-se com a adversária mas não a cumprimentou, prática habitual entre os tenistas junto à rede no final de cada jogo, dirigindo-se apenas ao juiz da partida e ao público nas bancadas. Em declarações no final da partida, Marta Kostyuk dedicou o título conquistado ao povo ucraniano. [Vídeo: WTA]