«Tens de respeitar os companheiros e deixar de fazer macaquices»: as declarações sobre Vinícius Júnior que estão a causar polémica

Pedro Bravo, presidente da Associação de Agentes de Futebol, aconselhou Vinícius Júnior a "respeitar os companheiros de equipa e deixar de fazer macaquices" depois de o internacional brasileiro ter festejado um golo a dançar samba. Declarações, proferidas no programa "El Chiringuito", que estão a causar polémica. Pedro Bravo já se retratou nas redes socias, tendo pedido desculpa pelas palavras usadas. "Quero esclarecer que a expressão "fazer macaquices" que usei mal para descrever a dança com que Vinicius celebrou o golo foi feita metaforicamente ("fazer coisas estúpidas"). Como a minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito!", escreveu na sua conta de Twitter. Quem já reagiu a esta situação foi Neymar, que, na mesma rede social, mostrou apoio ao compatriota. "Baila Vini Jr", escreveu o jogador do PSG. [Vídeo: Twitter Chiringuito Show]