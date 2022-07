«Tens uns dentes fabulosos»: comediante pregou partida ao Man. City e a reação de Rúben Dias e Cancelo diz tudo

A carregar o vídeo ...

O Manchester City partilhou esta tarde nas redes sociais um hilariante vídeo protagonizado pelo comediante Troy Hawke, no qual este surgia a receber os jogadores à entrada do centro de treinos com uma série de elogios... inusitados. Entre as reações mais insólitas estão as de Jack Grealish (foi elogiado pela sua face fabulosamente simétrica), de Rúben Dias ("quem é aquele gajo?", questionou o português) ou de João Cancelo (a quem foram os elogiados os "dentes fabulosos"). Já Erling Haaland nem passou cartão!