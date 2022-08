A carregar o vídeo ...

Yoshimar Yotún queria garantir a vitória do Sporting Cristal sobre o AD Cantolao com classe, ao tentar converter um penálti 'à Panenka' aos 90'+6, mas Christian Limousin trocou-lhe as voltas e com uma enorme defesa segurou o empate a dois com que terminou o jogo da 6.ª jornada do campeonato peruano. [Vídeo: Twitter Baris]