O uruguaio Diego Lugano, de 42 anos, já arrumou as botas mas continua a assistir aos jogos do futebol brasileiro. Antigo ídolo do São Paulo, deslocou-se ao Morumbi para ver a partida frente ao Flamengo, e foi protagonista de uma cena de filme. Tentaram levar-lhe o telemóvel e o antigo craque foi obrigado a resolver o assunto com as próprias mãos.