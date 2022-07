A carregar o vídeo ...

Kai Havertz foi protagonista de um falhanço incrível no particular entre Chelsea e América. O internacional alemão tentou colocar a bola, mas conseguiu fazer o mais difícil ao acertar... no caixote do lixo. Menos mal que os londrinos acabaram a vencer por 2-1. [Vídeo: Twitter GoalPoint.pt]