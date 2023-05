A carregar o vídeo ...





Antigo jogador do Sporting, Teo Gutiérrez atua agora no Atlético Bucaramanga, um clube colombiano no qual continua a ser uma figura(ça). Esta madrugada, por exemplo, foi protagonista por um momento peculiar após o apito final, por causa de uma troca de palavras com a árbitra Mary Blanco, que deixou esta de sorriso no rosto. Na Colômbia rapidamente o assunto se tornou viral...