Testes para o dérbi? Benfica iluminou céu com jogo de luzes

O treinador de voleibol do Benfica partilhou nas redes sociais um vídeo do exterior do Estádio da Luz, no momento em que no interior do reduto se faziam testes de luzes, que serão tendo em vista o dérbi de domingo. "Feliz pelo esforço do clube em fazer mais com a nova iluminação no estádio. Ainda quero lá estar para ver ao vivo. Amanhã não consigo . Espero é ver todos no pavilhão após o derbi. Carrega Benfica!", escreveu Marcel Matz.