'The Rock' deixa lutador do UFC à beira das lágrimas: momento emocionante já se tornou viral

Já aqui partilhámos a história de superação de Themba Gorimbo , um lutador do Zimbabué que chegou aos Estados Unidos para entrar no UFC e, na véspera da sua primeira luta, tinha apenas 7 dólares na conta. A história correu mundo e continua a atrair atenções. E nem mesmo figuras públicas ficam indiferentes. Como o caso do ator Dwayne Johnson (conhecido como 'The Rock'), que viajou propositadamente para Miami, de forma a surpreender o lutador, que tem precisamente no ator um dos seus grandes ídolos. A reação de Gorimbo... diz tudo."Enquanto crescia, em miúdo, normalmente fazia 10 quilómetros a andar para ir ver o WWE no bar da esquina. Não podíamos entrar por ser menores, mas víamos as lutas pela janela. Meu, quem me conhece sabe bem o qe estou a sentir. A minha mente explodiria ao imaginar isto, especialmente para alguém que veio de onde vim", escreveu o lutador nas redes sociais.O próprio The Rock, sendo o ídolo da história, não deixa de expressar a sua admiração pelo 'The Answer'. "Não nos conhecíamos, mas tinha de vir a Miami para olhá-lo nos olhos, abraçá-lo e cumprimentá-lo. Fiquei tocado e motivado pela sua história. Ganhou recentemente a sua primeira luta no UFC. Tinha 7 dólares no banco quando lutou. Dorme no sofá do seu ginásio. Depois da luta, vendeu o equipamento que usou na internet e fez 7 mil dólares. Em vez de usar o dinheiro para encontrar um sítio para viver, decidiu investir numa bomba para que a sua aldeia tivesse água potável. Ele nunca me pediu nada, mas apenas quis ajudá-lo. Um dia muito especial".