Thiago Silva elogia jovem central que está na mira do Benfica: «Técnica apurada e leitura de jogo»

Thiago Silva, capitão da seleção brasileira e defesa-central do Chelsea, recorreu esta sexta-feira aos canais oficiais da Chapecoense para elogiar Tiago Coser, um jovem defesa da formação de Chapecó que está na mira do Benfica e que pode até chegar à Luz já em janeiro. "Acompanhei-te em alguns vídeo e, com tão pouca idade, tens uma técnica apurada, de passes longos, passes curtos. Leitura de jogo para um defesa é primordial. Na tua idade, dificilmente um defesa tem essa leitura de jogo. Tu tens tudo isso", atirou o experiente central. [ChapeTV / YouTube]