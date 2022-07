Tiago Pinto e Dybala: uma história de amor que vem dos tempos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Tiago Pinto conseguiu finalmente aquilo que desde 2020 sonhava: levar para uma equipa por si orientada (enquanto diretor desportivo) o avançado Paulo Dybala. A confissão foi recordada esta segunda-feira pela imprensa italiana no mesmo dia em que o dianteiro argentino chegou ao Algarve para se juntar à Roma. Na altura, à Sky italiana, Tiago Pinto era diretor desportivo do Benfica e, à pergunta sobre qual era o jogador da Serie A que mais gostava de ter no Benfica, a escolha não se fez esperar.