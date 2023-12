Tigre à solta no Estádio Olímpico de Montjuïc, a atual casa do Barcelona

A carregar o vídeo ...

Há um tigre à solta no relvado do Estádio Olímpico de Montjuïc, que nos últimos tempos tem sido a 'casa' do Barcelona enquanto decorrem as obras de renovação do Estádio Spotify Camp Nou, e tudo se deve a... Vítor Roque. O jovem avançado brasileiro, de apenas 18 anos, é conhecido no Brasil pela alcunha 'Tigrinho', e será, ao que tudo indica, apresentado aos adeptos catalães na quarta-feira... com direito a mascote especial e tudo! [Vídeo: FC Barcelona]