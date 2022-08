'TikToker' é confundida com estrela do futebol inglês durante voo e recebe convite inesperado

A carregar o vídeo ...

Uma 'TikToker' inglesa, Sophie, passou nos últimos dias por uma experiência... insólita. Quando embarcava num voo da British Airways, a jovem - que vestia uma camisola da seleção do seu país - foi confundida com Chloe Kelly, heroína na conquista do título europeu de futebol feminino da formação de Sua Majestade. Ora, Sophie acabou por ser colocada na classe executiva do avião e fez questão de mostrar algumas das vantagens. (: TikTok/irrelevantesoph)