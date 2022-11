Tim Sherwood e a entrevista de Ronaldo: «Messi deve estar no Qatar a rir-se»

A carregar o vídeo ...

Tim Sherwood, antigo futebolista inglês, agora comentador, considerou em declarações à Rádio 'TalkSPORT' que Cristiano Ronaldo "deu cabo do seu legado" e que "Messi deve estar no Qatar a rir-se". Em causa a polémica entrevista que o português deu ao jornalista britânico Piers Morgan, onde arrasou o treinador, o clube e até as instalações do Manchester United. (Vídeo TalkSPORT/Twitter)