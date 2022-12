«Tinha a genialidade técnica do Messi e o rigor físico de Cristiano Ronaldo»: Pelé aos olhos de quem o conhecia

A carregar o vídeo ...

Paulo Cézar Caju (campeão do Mundo em 1970), Jonas Eduardo Américo (campeão do Mundo em 1970), Jairzinho Ventura Filho (campeão do Mundo em 1970) e Juca Kfouri (jornalista) traçaram, em junho de 2020, o perfil de jogador de Pelé, alguém que viam como "o mais completo de todos" os futebolistas e que hoje nos abandonou aos 82. [Vídeo: FIFA]