Tirado a papel químico: filho de Madjer marca golo de calcanhar igual ao do pai

Lotfi Madjer, filho do antigo internacional argelino Rabah Madjer, marcou um golo de calcanhar igual ao famoso golo do pai na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1987, frente ao Bayern Munique, pelo FC Porto. Lotfi Madjer fez o 3-0 na vitória do Al-Duhail, por 8-3, diante do Al Markhiya, na primeira ronda da Taça do Qatar. Veja os dois golos. (Vídeo Twitter)