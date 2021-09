A carregar o vídeo ...

O encontro entre os juniores do Olivais e Moscavide e o Povoense, realizado na quarta-feira à noite, foi interrompido após um grupo de seis homens ter invadido o relvado e ter disparado, pelo menos, três tiros. Um deles, segundo as autoridades, atingiu uma pessoa na coxa, que teve de ser assistida no hospital.