Tite, a conversa que quer ter com Veríssimo e uma garantia: «Vai ter a oportunidade de regressar»

O selecionador brasileiro, Tite, assumiu esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Colômbia que está sensibilizado com a situação de Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica que não vai jogar mais esta temporada. "Queremos falar com ele por vídeo. Vai ter a oportunidade de regressar, tal como aconteceu com tantos outros exemplos", atirou. [Vídeo: CBF]