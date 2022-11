A carregar o vídeo ...

Tite, o selecionador do Brasil, esclareceu que a canarinha vai apresentar-se no Mundial do Qatar não com 26 jogadores, mas sim com 27. "Um é o Luva de Pedreiro", explicou o técnico, em jeito de brincadeira, entregando uma camisola da seleção brasileira ao conhecido influencer. (Vídeo Instagram)