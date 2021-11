Tite estava a falar sobre Dani Alves e acabou por revelar conversa com Lucas Veríssimo

Tite tinha sido questionado sobre o regresso de Dani Alves ao Barcelona, mas acabou por revelar uma conversa com Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica que se encontra afastado dos relvados até ao final da temporada por lesão. Assumindo o facto de ter mandado uma mensagem ao experiente lateral brasileiro, o selecionador do Brasil acabou também por revelar ter desejado esta segunda-feira "uma grande recuperação" ao central das águias. [Vídeo: OneFootball]