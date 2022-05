A carregar o vídeo ...

O Manchester City tornou-se este domingo campeão inglês ao vencer na receção ao Aston Villa (3-2) e, durante as celebrações no balneário, a festa chegou a fazer-se em português. Recorde-se que o plantel dos citizens conta com três internacionais pela Seleção Nacional: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. (: Manchester City)