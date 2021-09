«Tive de livrar-me da camisola que havia comprado este ano do Ronaldo na Juventus»

A carregar o vídeo ...

Dezenas de pessoas fizeram esta sexta-feira fila às portas da loja do estádio do Manchester United para comprar a nova camisola '7' dos red devils, com o nome de Cristiano Ronaldo no seu dorsal. No interior da loja, um adepto dos red devils e fã de CR7 assumiu ter-se livrado da camisola do português ao serviço da Juventus, que tinha comprado já no início desta temporada. [Vídeo: Football Daily]