O Barcelona viu-se esta terça-feira 'metido' em apuros, depois da principal patrocinadora do clube, a empresa japonesa Rakuten, ter pedido esclarecimentos devido a um alegado momento de racismo protagonizado por Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé há dois anos, no decurso da digressão do clube ao Japão.