Todo o discurso de Di María no regresso ao Benfica: fez juras de amor ao clube e desejou... o 39

Ángel Di María foi esta quinta-feira apresentado oficialmente aos adeptos como novo jogador do Benfica para 2024, naquele que se trata de um regresso após 13 anos fora de Portugal. Em declarações aos fãs que se encontravam na Praça Centenarium para dar as boas-vindas ao argentino, o extremo de 35 anos fez juras de amor ao clube, que considera a 'sua casa' e ainda expressou a vontade de no final da próxima temporada celebrar a conquista do 39.º campeonato nacional do Benfica. [Vídeo: BTV]