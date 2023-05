Todos de pé no banco do Benfica, Amorim nervoso e jogadores encarnados a rodear João Pinheiro após apito final

A carregar o vídeo ...

O jogo acabou com um misto de emoções em Alvalade. Depois do golo do empate de João Neves, a adrenalina tomou conta dos jogadores do banco do Benfica. Do lado contrário, Rúben Amorim aparentava um ar preocupado depois de ter visto ser desperdiçada uma vantagem de dois golos de vantagem. No fim, os jogadores encarnados rodearam João Pinheiro. [Imagens: Record]