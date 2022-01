A carregar o vídeo ...

O tenista australiano Bernard Tomic perdeu na primeira ronda do qualifying do Open da Austrália e a meio do encontro sentiu-se mal. Numa conversa com a árbitra do encontro, a brasileira Aline Da Rocha Nocinto, criticou a organização do torneio por não fazer testes PCR aos jogadores, afirmou que quase de certeza tem covid-19 e ainda a desafio para jantar. (Vídeo Twitter)