Toni já tem a caderneta do Benfica campeão: Grátis com o Record, a partir de amanhã!

A partir do próximo dia 9 (amanhã), vamos oferecer os cromos do Benfica campeão 2022/2023, mais uma coleção absolutamente a não perder. Toni, glória das águias, já tem a caderneta e recomenda: "Mais uma iniciativa, desta vez para comemorar o 38º campeonato nacional, que nos dá cromos e ilustrações de quem escreveu mais uma página gloriosa na história do Benfica. Isto vai ao encontro daquilo que os nossos adeptos gostam. Traduz o esforço de todos, que ao longo da temporada ajudaram à conquista do título."