Torcida Verde e o Cartão do Adepto: «Não lhe passes cartão!»

Em dia em que a Assembleia da República vota três propostas de revogação da Lei nº 39/2009, apresentadas por Partido Comunista Português (PCP), Iniciativa Liberal (IL) e Chega, a Torcida Verde, claque do Sporting que mantém boicote aos estádios desde a criação do Cartão do Adepto, pronunciou-se nas redes sociais sobre o tema. "Cartão do Adepto, não lhe passes cartão!", pode ler-se. [Vídeo: Torcida Verde / Sporting]