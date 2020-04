A carregar o vídeo ...

De acordo com fotografias e vídeos publicados nas redes sociais, Mourinho foi fotografado em Hadley Common, um parque no norte de Londres, aparentemente a dar uma sessão de treino ao médio francês Ndombélé, enquanto os defesas Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon foram filmados a correrem lado a lado no mesmo espaço verde da capital inglesa.