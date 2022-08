A carregar o vídeo ...

Hojbjerg marcou o primeiro golo do Tottenham no empate deste domingo frente ao Chelsea (2-2) , um tento muito festejado por Antonio Conte, que acabou por se dirigir efusivamente na direção do treinador dos blues, Thomas Tuchel. Ora, o alemão não gostou, os ânimos aqueceram, e os dois técnicos precisaram mesmo de ser separados. (: Sky Sports)