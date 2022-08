A carregar o vídeo ...

Pierre-Emerick Aubameyang pode estar no Barcelona desde o início do ano, mas o avançado gabonês não parece esquecer o seu legado no Arsenal e a duríssima rivalidade com o Tottenham. Por isso, na hora de escolher entre spurs e o Real Madrid não teve problemas em escolher os rivais do Barça, nem tão pouco preferir Karim Benzema a Harry Kane.