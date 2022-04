Toulouse assegura regresso à Ligue 1 e adeptos invadem completamente o relvado após jogo com Niort

A carregar o vídeo ...

O Toulouse assegurou esta segunda-feira o regresso à Ligue 1, duas épocas após ter sido despromovido à segunda divisão. A vitória, por 2-0, sobre o Niort carimbou a subida, numa altura em que a distância para o 3.º classificado, Auxerre, é de 9 pontos e o histórico clube francês tem vantagem no confronto direto, a três jornadas do fim do campeonato. Após o apito final do árbitro, a festa fez-se sentir no estádio do Toulouse com centenas de adeptos do histórico clube gaulês a invadirem o relvado, de tal forma que passou a ser praticamente impossível ver o verde da relva. O vídeo partilhado nas redes sociais do clube francês não deixa dúvidas.