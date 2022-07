Tour'2022: Simon Geschke em lágrimas após perder camisola de líder da montanha

A carregar o vídeo ...

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), camisola amarela da 109.ª Volta a França, assegurou esta quinta-feira virtualmente a vitória na classificação da montanha, ao vencer no Hautacam. Na última jornada de montanha, o líder da geral destronou o alemão Simon Geschke (Cofidis), que andou com a camisola das bolas vermelhas vestida desde a nona etapa. O ciclista de 36 anos procurava tornar-se no primeiro alemão a vencer a classificação da montanha na história do Tour e, esta quinta-feira, chorou desconsolado ao cortar a meta no alto do Hautacam, ponto final da 18.ª etapa, na qual tentou por diversas vezes integrar a fuga do dia, sem sucesso.