«Tragam-no de volta»: Real Madrid recorda apresentação de Cristiano Ronaldo e adeptos reagem

Há 12 anos era assim: precisamente no dia 6 de julho de 2009, Cristiano Ronaldo foi apresentado no Real Madrid, perante um Santiago Bernabéu com mais de 80 mil adeptos nas bancadas. O internacional português marcou mais de 450 golos com a camisola dos merengues, e o resto... é história. A publicação do clube espanhol no Twitter, a relembrar a apresentação do capitão da seleção das quinas, já conta com comentários como: "Tragam-no de volta" ou "Tivemos o prazer de ver o melhor do mundo". [Vídeo: Real Madrid]