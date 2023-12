Treinador dispensado pelo Real Madrid regressa a 'casa' pelo Bayern Munique e é ovacionado

A carregar o vídeo ...

Pablo Laso, antigo treinador da equipa de basquetebol do Real Madrid, regressou à capital espanhola, agora como treinador do Bayern Munique, e foi recebido como um herói. As palmas só pararam porque o 'speaker' as interrompeu e o técnico, que ganhou tudo pelos merengues, não conseguiu evitar as lágrimas. Recorde-se que Laso voltou a 'casa' depois de ter sido dispensado, na sequência de um ataque cardíaco. (Vídeo Twitter)