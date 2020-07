Treinador do Barcelona explica decisão de só chamar Griezmann aos 90 minutos

A carregar o vídeo ...

Quique Sétien foi questionado sobre a decisão de só chamar Griezmann para entrar em campo aos 90 minutos, no empate frente ao Atlético Madrid. A desilusão no rosto do internacional francês, campeão do Mundo em 2018 e que custou 120 milhões de euros ao Barcelona no último verão, era bem visível. "Vamos falar, mas não lhe vou pedir desculpa . Tenho de assumir a decisão", afirmou o treinador do Barça na conferência de imprensa.