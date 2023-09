Treinador do Boca Juniors sobre Abel Ferreira: «Fala muito»

A carregar o vídeo ...

Jorge Almirón, treinador do Boca Juniors, foi confrontado com as declarações de Abel Ferreira depois do jogo entre as duas equipas - o português disse que o Boca foi "ligeiramente superior em campo" - e mostrou a sua discordância. "O que ele opina não me interessa muito. Vi uma partida diferente, uma partida forte que nossa equipa fez", explicou, atirando depois: "Ele fala muito, é conflituoso." Boca Juniores e Palmeiras empataramna 1.ª mão das meias-finais da Taça Libertadores. (Vídeo Diário Olé/Twitter)